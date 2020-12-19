19 декабря 2020, 10:18
Пожар в больнице в Турции унес жизни 8 пациентов с COVID-19
Как минимум восемь человек погибли при пожаре, который начался после взрыва кислородного аппарата в больнице Газиантепа на юге Турции. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на представителя больницы.
Возгорание началось в отделении интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом в больнице университетского госпиталя Газиантепа. Сначала там взорвался кислородный аппарат, а в результате детонации начался пожар.
Семь человек погибли на месте, а восьмой — при транспортировке в другую больницу. Еще 14 граждан, находившихся на лечении, эвакуированы и переведены в другие медицинские учреждения. Об их состоянии нет информации.
На месте работают пожарные, они быстро устранили возгорание. Полицейские проводят расследование. Власти города и правоохранители выясняют причины взрыва.