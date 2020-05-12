Пожар в больнице Петербурга локализовали. Более 100 человек эвакуированы

Спасателям удалось локализовать пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Из горящего здания эвакуировали 150 человек.

Огонь потушили на площади десяти квадратных метров. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе МЧС России.

«К сожалению, по предварительным данным, есть погибшие, находящиеся в отделении реанимации», — добавили в ведомстве.

Как сообщили агентству в экстренных службах, причиной ЧП стала неисправность в электрооборудовании.

Ранее СМИ сообщили, что пожар произошел на шестом этаже в реанимационном отделении. Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали пять человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что погибшими были пациенты с коронавирусом.

«Очаг пожара в больнице располагался в реанимации „красной зоны“. Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ», — заявил собеседник агенства.

Экстренные службы города получили сообщение о пожаре в медучреждении Выборгского района города около 06:00. Спасатели прибыли в больницу Святого Георгия в 06:23. Пожару присвоили второй уровень сложности. На месте работали 75 пожарных МЧС и 15 единиц техники.