Пожар в больнице Петербурга локализовали. Более 100 человек эвакуированы
Огонь потушили на площади десяти квадратных метров. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе МЧС России.
«К сожалению, по предварительным данным, есть погибшие, находящиеся в отделении реанимации», — добавили в ведомстве.
Как сообщили агентству в экстренных службах, причиной ЧП стала неисправность в электрооборудовании.
Ранее СМИ сообщили, что пожар произошел на шестом этаже в реанимационном отделении. Жертвами ЧП, по предварительным данным, стали пять человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что погибшими были пациенты с коронавирусом.
«Очаг пожара в больнице располагался в реанимации „красной зоны“. Возможно, воспламенился аппарат ИВЛ», — заявил собеседник агенства.
Экстренные службы города получили сообщение о пожаре в медучреждении Выборгского района города около 06:00. Спасатели прибыли в больницу Святого Георгия в 06:23. Пожару присвоили второй уровень сложности. На месте работали 75 пожарных МЧС и 15 единиц техники.