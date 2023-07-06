06 июля 2023, 20:17
Пожар в бизнес-центре на севере Москвы локализовали
Источник «360»: пожарные локализовали возгорание в бизнес-центре на севере Москвы
Пожар в бизнес-центре на севере Москвы локализовали, сообщил источник «360». Всего из задымленного здания спасли 10 человек.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Загорелись оргтехника и мебель. Также сообщалось, что из-за пожара пострадали три человека. Их состояние оценивается как тяжелое.
Реклама
Как отметил источник, с крыши по пожарной лестнице спасли одного человека, еще трех — с другой стороны здания.
Савеловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на севере Москвы.
«Возгорание произошло в четырехэтажном нежилом здании по адресу: 3-я улица Ямского Поля. Информация о пострадавших уточняется», — уточнили в столичном ведомстве.
На месте происшествия продолжают работать сотрудники специальных служб.
Пожары
Москва 2023
Реклама
Реклама