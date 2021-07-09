Пожар в Бангладеш унес жизни 43 человек

Пожар на заводе по производству сока произошел в Бангладеш. В результате происшествия погибли 43 человека. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полицию.

8 июля в городе Нараянгандж загорелось семиэтажное здание. Как сообщило агентство United News of Bangladesh, пожар могли спровоцировать сварочные работы. На данный момент потушить пожар не удалось. Многие люди начали спасаться от пожара бегством. Часть погибших разбилась во время попыток спастись. В качестве сотрудников завода числились около восьми тысяч человек. По этой причине количество пострадавших еще может увеличиться, передала НСН.