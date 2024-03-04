Важное 04 марта 2024, 14:35 Пожар в автосервисе в Химках ликвидировали МЧС: в Химках потушили пожар в автосервисе Телеканал «360»

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Пожарно-спасательные подразделения в Химках ликвидировали возгорание в автосервисе на тысяче квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщило МЧС России.

«В Химках огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в автосервисе», — объявила пресс-служба.

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Пожар локализовали на площади в тысячу квадратных метров, около 13 часов его ликвидировали. В тушении участвовали 38 специалистов и 11 единиц техники. Пять человек самостоятельно вышли из здания на улицу, никто не пострадал.

Автосервис на Октябрьской, 37 в микрорайоне Сходня загорелся утром. «360» снял место возгорания на видео.

В Пермском крае произошло возгорание на территории исправительной колонии № 37. Огонь заметили на производственном участке. Эвакуация заключенных и сотрудников ФСИН не потребовалась.