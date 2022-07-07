Пожар площадью пять метров в «Ашане» на Рублевском шоссе в Москве ликвидировали. Пресс-служба главного управления МЧС Москвы сообщила «360», что никто не пострадал.

Возгорание произошло в административном здании на Рублевском шоссе, 62. Спасатели выехали на место в полдень.

«По прибытии пожарных по данному адресу на первом этаже происходило загорание на общей площади около пяти квадратных метров. В 12:20 полностью ликвидировано, информации о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

Видео из ТЦ «Европарк», где находится «Ашан», опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». На нем слышны сирены и виден дым. Открытого огня не было, люди вели себя спокойно.