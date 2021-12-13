Пожар в ангаре в Парке Горького ликвидировали

В Москве ликвидировали пожар на Крымском валу. Там на площади 200 квадратных метров горел ангар, сообщил «360» источник в экстренных службах. На месте работали несколько бригад МЧС.

Загорелось помещение в ЦПКиО имени Горького. По имеющимся данным, оно принадлежало ГБУ «Жилищник района Якиманка».

Несколько месяцев назад, заверил источник, на его начальника завели уголовное дело. Не исключено, что огнем неизвестные пытались скрыть некие улики.

Пламя ликвидировали на 200 «квадратах». Сведений о погибших и пострадавших нет.