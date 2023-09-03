Происшествия 03 сентября 2023, 14:49 Пожар в ангаре близ нефтебазы локализовали в Петербурге МЧС сообщило о локализации пожара на Пискаревском проспекте в Петербурге Пресс-служба МЧС

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Пожар в ангаре на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге локализовали, сообщили в пресс-службе МЧС России. На месте работают более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров. В региональном главке МЧС уточнили, что локализацию объявили в 13:06.

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Распространения огня на расположенные рядом здания удалось предотвратить. Пострадавших нет, добавили в пресс-службе.

В МЧС уточняли ранее, что ЧП произошло по адресу: Пискаревский проспект, 119. Неподалеку от этого места располагалась нефтебаза «Ручьи». Ряд СМИ сообщал ранее, что горит именно этот объект. РБК уточнил, что здание, где произошло возгорание, принадлежит ООО «Автолизинг».

По информации 78.ru, при пожаре пострадал сотрудник автопарка. Мужчина пытался тушить огонь своими силами и получил ожоги лица и рук. От госпитализации он отказался. Официально эти данные пока не подтвердили.

Во время пожара с территории автосервиса успели вывезти несколько автомобилей, некоторые из них сильно обгорели, добавил источник 78.ru.