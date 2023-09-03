03 сентября 2023, 19:54
Пожар в ангаре автосервиса в Санкт-Петербурге потушили
МЧС: в Санкт-Петербурге ликвидировали пожар в ангаре на территории автосервиса
Пожар в Санкт-Петербурге, где вспыхнул ангар на территории одного из автосервисов, успешно потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Возгорание началось примерно в 11:00 3 сентября на Пискаревском проспекте, в Красногвардейском районе города. Пламя охватило весь ангар площадью восемь на десять квадратных метров.
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Пожарным удалось полностью справиться с огнем только к 17:30, обошлось без пострадавших.
Всего к тушению привлекли 28 единиц техники и 106 человек личного состава Единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе девять единиц техники и 74 человека из МЧС.
Ранее в Петербурге, на Васильевском острове, загорелась мансарда в жилом четырехэтажном доме. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров.
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