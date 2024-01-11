11 января 2024, 13:52
Пожар в 9-этажном доме в Самаре начался из-за хлопка газовоздушной смеси
Рано утром в Самаре загорелась девятиэтажка на Советской улице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС региона.
Сначала случился хлопок газовоздушной смеси, который и спровоцировал возгорание. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего дома пять взрослых и одного ребенка.
Реклама
Сотрудники МЧС быстро потушили огонь, распространившийся на 12 квадратных метрах, однако в пожаре погиб один человек. Проводится проверка.
Пожары
Реклама
Реклама