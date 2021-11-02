Пожар уничтожил склад со стройматериалами в Ростовской области

На хуторе Ленинаван (Ростовская область) огонь уничтожил склад, в котором хранились строительные материалы. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел на складе со стройматериалами на улице Мира. Огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек и семь единиц спецтехники. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось менее 40 минут. По предварительной информации, в результате никто не пострадал.