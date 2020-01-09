Пожар уничтожил школу в Новосибирской области

Здание средней образовательной школы загорелось в новосибирском селе. Огонь охватил площадь почти в 900 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Пламя тушили несколько часов.

Возгорание произошло вечером 8 января в селе Покровка Купинского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. После этого сработала автоматическая пожарная сигнализация.

«Около 50 минут потребовалось пожарным расчетам для локализации крупного возгорания. Тушение осложнялось тем, что ближайшее подразделение пожарной охраны находится в 15 километрах от места происшествия», — заметили в МЧС.

Пожарным было непросто работать и из-за особенности конструкций школы — пожар охватил одноэтажное деревянное здание.

О ликвидации открытого горения на 874 «квадратах» специалисты заявили спустя два с половиной часа с момента прибытия сотрудников МЧС на место происшествия. Началась проливка и разбор сгоревших частей здания.

«По оперативной информации пострадавших нет», — уточнили спасатели.

В ликвидации пожара участвовали 26 человек и девять единиц техники. Причину случившегося предстоит установить дознавателям МЧС.

По данным «Интерфакса», в школе обучались 18 детей. С 13 января их будут возить на уроки в соседнее село на автобусе.