Происшествия 08 декабря 2022, 15:06 Пожар уничтожил пять автомобилей в Пермском крае

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Серьезный пожар произошел в Чернушке Пермского края. Там загорелся амбар с автомобилями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления МЧС России по региону.

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Пламя охватило площадь в 560 квадратных метров. По данным портала «Чернушка сегодня», огонь уничтожил пять машин — среди них четыре «Газели» и один легковой автомобиль. В ликвидации пожара приняли участие 17 человек личного состава, а также шесть единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.