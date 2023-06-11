Происшествия 11 июня 2023, 13:23 Пожар уничтожил и повредил 15 машин в автосервисе на юго-востоке Москвы Прокуратура Москвы сообщила о 15 поврежденных пожаром машинах в автосервисе Прокуратура Москвы

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Расположенный на Люблинской улице на юго-востоке Москвы автосервис охватил крупный пожар. Пламя повредило или уничтожило около 15 автомобилей. Фото и видео с места происшествия в своем Telegram-канале опубликовала столичная прокуратура.

Ангары, где ремонтировали машины, выгорели полностью. В одном помещении обрушилась крыша, в другом скривило стены. По данным надзорного ведомства, общая площадь распространения огня составила 600 квадратных метров.

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«В результате пожара уничтожено и повреждено порядка 15 автомобилей», — подчеркнули в прокуратуре.

Сотрудники ведомства взяли под контроль ход и результаты проверки по происшествию, а также решение по поводу уголовного дела. Точную причину возникновения огня назовут после проведения пожарно-технической экспертизы.

Автосервис загорелся в ночь на 11 июня. На место пожара отправили 16 расчетов.