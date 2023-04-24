Происшествия 24 апреля 2023, 11:31 Пожар уничтожил дом на улице Тукая в одном из поселков Татарстана

Читать 360tv в

В поселке Куюки Пестречинского района Татарстана произошел сильный пожар, в результате которого сгорел дом на улице Тукая. Об этом сообщил сайт inkazan.ru, ссылаясь на региональные Telegram-каналы.

По словам очевидцев, пожар начался с бани и быстро распространился на дом. На данный момент неизвестно, что именно горело в поселке, однако горожане опасаются, что огонь может перекинуться на другие постройки, в том числе на Никольскую церковь.

Реклама

Предыдущий случай возгорания в Куюках был зафиксирован 23 апреля, когда горела сухая трава за жилым комплексом «Яшьлек».