Происшествия 15 января 2024, 14:15 Пожар уничтожил ангар площадью 150 «квадратов» в петербургских Шушарах

Читать 360tv в

Ангар площадью 150 квадратных метров вспыхнул в петербургских Шушарах. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

На место выезжали 23 спасателя и пять единиц техники. Пожар удалось ликвидировать почти за четыре часа, однако пламя полностью уничтожило строение.

Реклама

По предварительным данным, никто не пострадал. Специалисты выясняют причину появления огня.