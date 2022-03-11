Пожар унес жизни ребенка и троих взрослых в Омской области

В Омской области пожар в двухквартирном доме унес жизни троих взрослых и ребенка.

Как сообщает gorod55.ru, в поселке Тевриз начался пожар в двухквартирном доме на улице Карбышева. Прибывшие на тушение пожара спасатели обнаружили в задымленном помещении тела четверых человек. Погибли 75-летняя пенсионерка, ее 12-летний внук и их соседи по дому — 53-летняя женщина и 56-летний мужчина.

Предполагается, что пожар мог начаться от старой печи. А люди погибли, отравившись продуктами горения.

Точные причины трагедии должно установить следствие по возбужденному уголовному делу в связи с причинением смерти по неосторожности двум и более лицам.