Пожар унес жизни двоих человек в Астрахани

В Астрахани накануне произошел пожар в многоквартирном доме по улице Льва Толстого. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. Об этом написала «Политика сегодня».

На пульт управления диспетчера МЧС поступил звонок о возгорании в ночное время суток. Спасатели немедленно выехали на место происшествия. Горевшую кровлю дома, а также внутреннюю отделку в здании им удалось потушить за считанное время.

В пожаре не обошлось без жертв. Один человек погиб на месте, а второй был доставлен в Кировскую больницу с отравлением угарным газом. Позже стало известно о его смерти.