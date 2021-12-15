Пожар унес жизни четырех человек в Амурской области

В городе Шимановск в Амурской области произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибли двое взрослых и двое детей. Об этом написал RT со ссылкой на региональный СК России.

«15 декабря при тушении возгорания в частном деревянном доме по улице Калинина в городе Шимановске обнаружены тела четырех человек, включая двух детей: годовалого мальчика и 11-летней девочки», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек. Причина пожара не называется. Правоохранители продолжают расследование.