Пожар унес жизнь жителя Забайкалья

Пожар произошел на улице Аргунской в поселке Карымское Забайкальского края. Там загорелись дом, гараж и тепляк. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС Забайкальского края.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны 19 октября в 1:37. Спасателям удалось локализировать пожар после трех часов ночи. Полностью сгорели строения и автомобиль. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.