Происшествия 05 января 2024, 14:05 Пожар унес жизнь ребенка в Тольятти МЧС: при пожаре в Тольятти погибла десятилетняя девочка РИА «Новости»

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Пожар произошел в квартире в многоэтажном доме в Тольятти, погибла десятилетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

В ведомстве уточнили, что ребенок играл с зажигалкой, после чего вспыхнул диван. Девочка надышалась угарным газом, медики не смогли ее реанимировать.

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Работавшие на месте спасатели эвакуировали из горящей квартиры пять человек. Огонь распространился на площади 60 квадратных метров, к ликвидации ЧП привлекли 14 единиц специальной техники и 34 специалиста.

В ведомстве напомнили, что оставлять детей без присмотра недопустимо.

«Храните зажигалки и спички в недоступном для них месте. Для взрослого летальными станут пять глотков дыма, для ребенка критично еще меньше», — добавили в МЧС.

В четверг, 4 января, при пожаре в Богородском городском округе погибли две девочки 2008 и 2009 годов рождения.