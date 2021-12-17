Пожар унес жизнь человека в Петербурге

Пожар произошел в Санкт-Петербурге на Туристской улице. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Там загорелась двухкомнатная квартира. В результате скончался один человек. Сейчас пытаются установить пол и возраст погибшего. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 12 спасателей и три единицы спецтехники. На ликвидацию огня ушло 40 минут с момента обращения.