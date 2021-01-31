Пожар убил человека в заваленной хламом квартире в Москве

В квартире жилого дома на северо-западе Москвы произошел пожар. В результате один человек погиб, сообщил «360» источник в экстренных службах. Площадь пожара оказалась небольшой, но квартира была доверху забита хламом.

Пожар произошел в квартире дома по адресу: Врачебный проезд, 3. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Загорелась квартира, которая была до потолка завалена хламом, как сообщил источник. Один человек погиб, причина смерти неизвестна. Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью пожар произошел в девятиэтажном доме в Кузьминках. Пожарным удалось ликвидировать возгорание к двум часам ночи. Пламя охватило две квартиры на втором этаже и частично перешло на балкон третьего этажа. Горели личные вещи и мебель, площадь составила 30 квадратных метров. Были спасены 10 человек, в том числе ребенок. Один человек пострадал, сообщили ранее в столичном главке МЧС.

Накануне крупный пожар произошел в районе Южное Тушино, где загорелся топливозаправщик. На территории промзоны, где произошло возгорание, находилось около тысячи газовых баллонов. Пожар удалось потушить за полтора часа.