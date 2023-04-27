Происшествия 27 апреля 2023, 13:09 Пожар у Парка Победы в Москве локализовали Пожар в доме на Поклонной улице в Москве локализовали на площади 100 квадратных метров Прокуратура Москвы / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В строящейся многоэтажке на Поклонной улице в Москве загорелась кровля. К полудню пожар локализовали на площади 100 квадратных метров, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Очаг возгорания находился на кровле строящегося 15-этажного дома, расположенного недалеко от управления ГИБДД и Парка Победы. К 12:09 огонь удалось локализовать на площади 100 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

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Источник «360» сообщал, что пожар произошел на улице Братьев Фонченко. Очевидцы заметили, что от новостройки пошел густой дым. Огонь потушили. Прокуратура Москвы взяла выяснение обстоятельств дела на контроль.

Утром 27 апреля сильный пожар случился в деревне под Солнечногорском. Загорелись одновременно две постройки, в одной из них обрушилась кровля. Спасатели опасались перехода огня на соседнее здание.