Эксклюзив 17 февраля 2023, 15:05 Пожар у новостройки вспыхнул на юге Москвы Источник «360»: пожар у строящихся жилых домов вспыхнул на юге Москвы

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Пожар произошел у новостройки на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, загорелись строительные вагончики.

Телеканал «360»

«Пожар произошел в районе строящегося жилого комплекса „ЗИЛАРТ“», — сообщил источник.

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На видео с места происшествия попал столб густого черного дыма. В экстренные службы сообщение о пожаре пока не поступало.

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