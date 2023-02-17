17 февраля 2023, 15:05
Пожар у новостройки вспыхнул на юге Москвы
Источник «360»: пожар у строящихся жилых домов вспыхнул на юге Москвы
Пожар произошел у новостройки на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360». По предварительным данным, загорелись строительные вагончики.
Телеканал «360»
«Пожар произошел в районе строящегося жилого комплекса „ЗИЛАРТ“», — сообщил источник.
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На видео с места происшествия попал столб густого черного дыма. В экстренные службы сообщение о пожаре пока не поступало.
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