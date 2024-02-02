Происшествия 02 февраля 2024, 16:19 Пожар у храма Николая Чудотворца в Голутвине произошел в Москве Постройка загорелась у храма Николая Чудотворца в Голутвине в центре Москвы РИА «Новости»

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В центре Москвы загорелась небольшая постройка на территории храма Николая Чудотворца в Голутвине. О происшествии сообщил «360» источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, пожар начался в двух подсобных помещениях. К настоящему моменту его удалось локализовать на площади 10 квадратных метров.

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Предварительно, пожар вспыхнул из-за строительного мусора. О пострадавших информации не поступало.

UPD: источник уточнил, что пожар начался из-за того, что на тепловую пушку упал пуховик. Одежда начала тлеть. Чтобы не разгорелось на нее бросили мешок штукатурки и попытались незаметно выбросить.

Накануне утром на мясокомбинате в Пушкино потушили крупный пожар. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Огонь охватил одно из офисных помещений предприятия и распространился на другие части строения.