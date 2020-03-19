Пожар среди частных домов случился под Челябинском

«В первом часу ночи [19 марта] на центральный пункт пожарной связи Челябинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в поселке Исаково. Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства противопожарной службы города», — уточнили в пресс-службе.

Когда пожарные прибыли в поселок, огонь охватил уже шесть домов. Согласно подсчетам, возгорание заняло примерно 600 квадратных метров.

«Ранг пожара был повышен, к месту направлены дополнительные силы и средства. Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту горения прибыл пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги», — пояснили в пресс-службе.

Сотрудники пожарной службы нашли одного потерпевшего. Мужчину госпитализировали с серьезными ожогами.

Сейчас на месте инцидента специалисты устанавливают причины возгорания.