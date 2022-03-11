11 марта 2022, 13:03
Пожар со смертельным исходом произошел на улице Беговой в Петербурге
В жилом доме на Беговой улице в Санкт-Петербурге загорелась двухкомнатная квартира. Пожар произошел в ночь на пятницу, 11 марта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Как рассказали в ведомстве, огонь удалось ликвидировать через 30 минут после сообщения от очевидцев. На месте ЧП спасатели обнаружили тело человека. Личность погибшего будет установлена после проведения экспертизы.