Эксклюзив 17 мая 2023, 11:25 Пожар случился в жилом комплексе на севере Москвы «360»: Пожар случился в ЖК Green Park на севере Москвы

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Жильцы ЖК Green Park в Москве утром 17 мая заметили дым в строящемся доме. Информацию о ЧП подтвердили и в столичном главке МЧС.

UPD: По данным МЧС, загорелся строительный мусор. Пожар удалось ликвидировать на площади в 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

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По словам очевидцев, рядом с восьмым блоком чувствуется запах гари. Представитель МЧС сообщил «360», что речь идет о случае во владении 35 на Сельскохозяйственной улице.

Фото от очевидцев

«Команда прибыла, пока разведка у них», — добавил сотрудник ведомства.

Все подробности случившегося уточняются.