Важное 19 ноября 2022, 17:30 Пожар случился в жилом доме в Тымовском округе на Сахалине Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в Тымовском округе на Сахалине

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В Тымовском городском округе Сахалинской области загорелся жилой дом. На место происшествия уже прибыли спасатели, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

На пульт дежурного поступило сообщение о возгорании квартиры в деревянном многоквартирном доме, находящемся на улице Торговая. Первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через три минуты, рассказали в МЧС.

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«К моменту прибытия огнеборцев наблюдается горение крыши на площади 400 квадратных метров. Проводится эвакуация граждан», — уточнили в пресс-службе министерства. Там добавили, что в тушении пожара принимают участие 17 человек при помощи трех единиц техники. Специалисты устанавливают причины возгорания.

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Днем 19 ноября в поселке Тымовское случился взрыв газа. В результате ЧП обрушилась часть многоквартирного дома. По информации местных властей, причиной инцидента могло стать неправильное обращение с газовым баллоном. Жертвами случившегося стали восемь человек, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По информации «Царьграда», владельцам пострадавших квартир пообещали сначала временное, а потом постоянное жилье. Спасатели продолжают разбор завалов. Судьба одного человека остается неизвестной.