Эксклюзив 07 марта 2023, 18:42 Пожар случился в здании МВД на Петровке, 38 в Москве — источник Источник «360»: в Москве на Петровке, 38 загорелось здание МВД РИА «Новости»

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В Москве на улице Петровка, 38 случился пожар, сообщил источник «360». По его информации, загорелось здание МВД.

Источник рассказал, что возгорание случилось в административном здании. Из окна третьего этажа идет густой черный дым. По предварительной информации, в здании проводят реконструкцию, поэтому в помещении загорелись стройматериалы. До прибытия пожарных расчетов из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

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«Наши подразделения находятся по данному адресу. На данный момент проводится разведка, что именно горит и площадь — уточняется, сведений о пострадавших с места не поступало», — рассказали «360» в пресс-службе столичного МЧС.

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По словам источника, в момент прибытия спасателей в здании уже не было представителей администрации. Представители экстренных служб пока не могут найти очаг возгорания.

Вечером 4 марта на складе с декорациями на севере Москвы случился пожар. Сотрудники МЧС потушили пламя, распространившееся на площади 250 квадратных метров, в здании частично обрушилась крыша.