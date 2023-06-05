Происшествия 05 июня 2023, 10:16 Пожар случился в здании ГИБДД Красноярска Здание МРЭО ГИБДД Красноярска загорелось ночью РИА «Новости»

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Пожар случился в красноярском ГИБДД. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Все произошоло в МРЭО ГИБДД, которое находится в доме 53 «г» на улице Маерчака. Причины возгорания и его площадь представители ведомства не раскрыли. По их словам, бланки и остальные документы не остались целыми. Посетителей временно попросили приходить в другие отделения.

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По данным Telegram-канала Baza, пожар начался примерно в 01:30 5 июня. По каким-то причинам не сработала пожарная сигнализация, поэтому о случившемся стало известно только через полчаса. Огонь был настолько сильным, что его можно было видеть в окнах здания. Спасатели приехали на место происшествия, у них ушло три часа на тушение.

По предварительным сведениям, причиной ЧП была неисправная проводка. Возгорание началось за шкафом в одном из кабинетов, уточнило издание. В результате произошедшего никто не пострадал.