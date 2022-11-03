Пожар случился на юге Москвы | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 08:15 Пожар случился на юге Москвы Источник «360»: пожар начался в здании около станции «Павелецкая» в Москве

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Утром 3 ноября пожар возник в административном здании около станции метро «Павелецкая» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, все произошло по адресу: 1-й Кожевнический переулок, дом 6, строение 1. Белый дым шел с четвертого этажа. На место прибыли спасатели, пожару присвоили первый ранг сложности.

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Источник уточнил, что пожар произошел на первом этаже здания. Речь идет о помещении, где хранятся хозяйственный инвентарь и аккумуляторы для электрических велосипедов. Огонь охватил площадь в 15 квадратных метров, идет ликвидация пламени.

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Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.