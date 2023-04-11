Происшествия 11 апреля 2023, 11:24 Пожар случился в шахте «Южная», 45 горняков вывели на поверхность МЧС: пожар случился в шахте «Южная» в Свердловской области прошедшей ночью Пресс-служба МЧС

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Огонь охватил шахту «Южная» в городе Кушва Свердловской области. В результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Все случилось ночью 11 апреля. Собеседник агентства в экстренных службах уточнил, что пожар произошел на глубине 240 метров.

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Огонь охватил 10 квадратных метров. Сотрудники военизированного горноспасательного отряда быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание.

«На поверхность выведены 45 шахтеров, пострадавших нет», — сказал представитель экстренных служб.

Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку об исполнении требований безопасности при выполнении горных работ. Представители ведомства заявили, что примут меры реагирования, если на это будут основания. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.