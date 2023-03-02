Эксклюзив 02 марта 2023, 15:25 Пожар случился в Политехническом институте Москвы Источник «360»: пожар потушили в Политехническом институте Москвы РИА «Новости»

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Днем 2 марта в Политехническом институте Москвы произошел пожар. Огонь уже удалось потушить. Об этом сообщил источник «360».

Возгорание произошло на улице Корчагина, 22. Из здания стали эвакуировать людей. Столичный главк МЧС подтвердил информацию.

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«Ликвидирован в 15:05 на площади четыре квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

Источник «360» уточнил, что пожар произошел в одном из кабинетов. Однако, по его сведениям, пламя потушили на 10 «квадратах». Все подробности ЧП уточняются.