Эксклюзив 11 марта 2023, 16:31 Пожар случился в офисном здании на улице Академика Королева — источник Источник «360»: из горящего здания на улице Академика Королева спасли человека

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В Москве в офисном здании на улице Академика Королева случился пожар, сообщил источник «360». В пресс-службе МЧС рассказали о спасении пяти человек.

Пожар зафиксировали в девятиэтажном здании около телецентра «Останкино» на улице Академика Королева, 13 в районе станции метро ВДНХ. Из горящего объекта эвакуировали людей.

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«На данный момент известно, что возгорание производит на первом этаже. <…> На месте развернут штаб пожаротушения. Сведений о пострадавших с места не поступало. Из здания проводится эвакуация», — отметили в пресс-службе управления МЧС и добавили, что спасли пять человек.

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В ведомстве подчеркнули, что специалисты спасли четырех человек с разных этажей. Около 16:29 пожар локализовали. Открытое горение сбили. Площадь пожара составила 50 «квадратов».

По данным источника «360», плотное задымление образовалось на первом этаже. Возгоранию присвоили ранг № 1.

«В горящем помещении происходят интенсивные хлопки, здание не обесточено. <…> Открытое горение сбито. Происходят хлопки при взаимодействии с водой», — подчеркнул собеседник «360».

Природа хлопков выясняется. По данным Telegram-канала Mash, пожар произошел в здании, где находится офис телеканала «Спас». Возгорание началось в типографии.