Эксклюзив 22 февраля 2023, 07:51 Пожар случился в одной из психбольниц на юге Москвы Источник «360»: пожар произошел в одной из психбольниц на юге Москвы

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Утром 22 февраля произошло задымление в психбольнице на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Речь идет о медучреждении, которое находится на улице Бехетерева, в доме 15, корпусе 6. По предварительной информации в пятом корпусе произошло короткое замыкание в электрощитке, а задымление заметили в шестом корпусе.

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По имеющимся данным от источника «360», короткое замыкание привело к пожару на площади 0,5 квадратных метра, охранники сами потушили огонь. Все подробности случившегося уточняются.

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