Происшествия 15 ноября 2022, 12:48 Пожар случился в многоквартирном доме в Невском районе Петербурга

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В жилом доме на улице Подвойского в Санкт-Петербурге загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что горит кухня площадью шесть квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и 10 спасателей.

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В результате случившегося никто не пострадал.

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