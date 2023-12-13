Происшествия 13 декабря 2023, 12:53 Пожар случился в многоквартирном доме на Ямале, людей успели вывести МЧС ЯНАО: из горящего дома в Новом Уренгое эвакуировали пять человек

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В Новом Уренгое ночью сгорел двухэтажный дом. Спасатели эвакуировали пятерых жильцов, еще 13 человек вышли самостоятельно. Площадь пожара превысила 500 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Около четырех часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании в деревянном двухэтажном доме на Звездной улице, 42. К прибытию МЧС горел второй этаж первого подъезда и весь чердак. Пять человек вывели спасатели, один из них инвалид-колясочник. Самостоятельно эвакуировалось 13 жильцов, сообщила пресс-служба.

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Людей увели в автобус. Спустя два часа огонь локализовали, а к восьми часам утра ликвидировали на площади 576 квадратных метров. Никто не пострадал.

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