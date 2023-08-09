Происшествия 09 августа 2023, 15:18 Пожар случился в многоэтажке в Красногорске Пожар на 12-м этаже дома в Красногорске попал на видео

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В Сети появилось видео с места пожара в 12-этажном доме в Красногорске. В кадр попали черный дым и открытый огонь. По данным источника «Известий», возгорание произошло на Подмосковном бульваре.

Собеседник издания уточнил, что экстренные службы уже на месте. Сведений о причине происшествия и пострадавших пока нет.

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В оперативной сводке главного управления МЧС по Московской области этот пожар в данный момент не значится.

В Сергиевом Посаде сегодня произошел взрыв, в результате которого пострадали 52 человека. Атака беспилотников не подтвердилась. Как выяснилось, взрыв случился в металлическом ангаре, где располагался цех пиротехники. СК возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Момент взрыва попал на видео. Один из пострадавших рассказал, что ему пришлось наложить четыре шва — лицо посекло осколками стекол из близлежащего здания. Для жителей Сергиева Посада работает горячая линия помощи.