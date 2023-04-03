Эксклюзив 03 апреля 2023, 16:44 Пожар случился в квартире на Красноармейской улице Москвы — источник Сотрудники МЧС локализовали пожар в квартире на Красноармейской улице в Москве Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В доме 25 на Красноармейской улице в Москве случился пожар, рассказал источник «360». По его информации, жители якобы сообщали об угрозе взрыва. В столичном управлении МЧС рассказали, что спасатели ликвидировали пламя.

Пожар случился в двухкомнатной квартире на шестом этаже. На место происшествия отправились пожарные. По словам источника, огонь распространился на площади восемь квадратных метров. Пострадали личные вещи жильцов квартиры. В пресс-службе столичного МЧС «360» рассказали, что получили заявку о локализации возгорания в 16:26.

Реклама

«Людей в горящей квартире не обнаружено, обстановка спокойная», — отметили представители министерства.

В 16:31 пламя полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее днем 3 апреля пожар случился на Ротной улице в Екатеринбурге. Загорелась сухая трава — по данным регионального МЧС, площадь возгорания составила 10 гектаров. Ситуацию ухудшил сильный ветер, а также отдаленность водоисточников. Происходящее попало на видео.