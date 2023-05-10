Эксклюзив 10 мая 2023, 11:13 Три человека погибли при пожаре в доме на северо-востоке Москвы Источник «360»: человек выпрыгнул из горящей квартиры на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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Утром пожар произошел в одной из квартир на северо-востоке Москвы. Человек, спасая свою жизнь, выпрыгнул из окна. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах. По последним данным, три человека погибли.

«Возгорание произошло в одной из квартир на 13-м этаже, на площади 20 метров квадратных», — заявил представитель ведомства.

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По его словам, в 11:13 пожар потушили полностью.

«В результате пожара погибли три человека», — заявил сотрудник МЧС.

По сведения источника «360» в экстренных органах, огонь охватил трехкомнатную квартиру. В одной из комнат загорелись мебель и личные вещи.

Все произошло в 17-этажном доме № 13, корпус 1, на улице Северодвинской. Жильцы с 14-го этажа просили о помощи. По данным источника, человек выпрыгнул с 13-го этажа. Подтверждения или опровержения этой информации пока нет. Подробности случившегося выясняются.

UPD: Подробности о пожаре, а также информацию о погибших «360» сообщили в столичном главке МЧС.