Эксклюзив 06 сентября 2023, 22:14 Пожар случился в доме на Клязьминской улице в Москве — источник Источник «360»: в Дмитровском районе Москвы в жилом доме случился пожар РИА «Новости»

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Пожар случился в квартире дома на Клязьминской улице в Москве, сообщил источник «360». По его словам, внутри может находиться человек. На место ЧП отправились экстренные службы.

Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного панельного дома на улице Клязьминской в Дмитровском районе Москвы. Сигнал в службу спасения поступил около 21:50, к 22:00 открытое горение на площади 10 квадратных метров удалось локализовать. Источник сообщил, что в одной из комнат двухкомнатной квартиры горели вещи и мебель.

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По словам источника, из горящей квартиры спасли двух собак. Хозяева смогли выбраться самостоятельно. К 22:18 пожар полностью потушили.

Крупное возгорание произошло в этот день в Новосибирске. Огонь вспыхнул в пятиэтажном доме, спасатели эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало.