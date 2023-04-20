20 апреля 2023, 16:49
Пожар случился на заводе электронных приборов «Квант» в Зеленограде — источник
Источник «360»: пожар произошел на заводе «Квант» в Зеленограде
На заводе электронных приборов «Квант» в Зеленограде произошел пожар, сообщил источник «360». Пострадавших нет.
Возгорание произошло по адресу: улица Конструктора Гуськова, 2, строение 1. Открытый огонь заметили на втором этаже трехэтажного производственно-складского помещения.
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По информации источника, подразделения МЧС уже выехали на место происшествия.
Пожары
МЧС РФ
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