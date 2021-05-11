Пожар случился на сухогрузе в Самарской области. Пострадали три человека

В Самарской области на сухогрузе «Икша» произошел пожар, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

РИА ФАН рассказало, что пожар произошел на реке Сок. Огонь вспыхнул в жилых помещениях сухогруза. По предварительной информации, пострадавшие отравились продуктами горения. Пламя охватило площадь в 50 «квадратов». Эвакуировано восемь человек. В результате никто не погиб.