Пожар случился на стройке ЖК на западе Москвы. Видео

Строительный мусор загорелся на стройплощадке около станции метро «Улица 1905 года». Эту информацию «360» подтвердили в столичном главке МЧС.

ЧП произошло по адресу: Звенигородское шоссе, дом 11. На кадрах видно, как валит густой темный дым.

«Выезжали по заявке о возгорании на стройплощадке. Происходило возгорание, предварительно, строительного мусора. Площадь — около 10-15 квадратных метров», — сообщил представитель МЧС.

По его словам, возгорание локализовали. Информации о пострадавших нет. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.