13 мая 2021, 15:47
Пожар случился на стройке ЖК на западе Москвы. Видео
Строительный мусор загорелся на стройплощадке около станции метро «Улица 1905 года». Эту информацию «360» подтвердили в столичном главке МЧС.
ЧП произошло по адресу: Звенигородское шоссе, дом 11. На кадрах видно, как валит густой темный дым.
«Выезжали по заявке о возгорании на стройплощадке. Происходило возгорание, предварительно, строительного мусора. Площадь — около 10-15 квадратных метров», — сообщил представитель МЧС.
По его словам, возгорание локализовали. Информации о пострадавших нет. Что стало причиной произошедшего, не уточняется.