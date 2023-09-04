Происшествия 04 сентября 2023, 20:18 Пожар случился на складе с текстильной продукцией в Ивановской области

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Серьезный пожар произошел в Кинешме Ивановской области 4 сентября. Там загорелся склад с текстильной продукцией. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону.

На улицу 2-ю Шуйскую в 11:46 прибыли пожарные. Пламя распространилось на площади 1000 квадратных метров. Спасатели смогли локализовать пожар и не дать огню перекинуться на другие здания и сооружения. Информации о погибших и пострадавших не поступало.