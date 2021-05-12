Пожар случился на продовольственных складах под Владимиром

Тушением продовольственных помещений занимаются во Владимирской области. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом рассказал «Царьград».

Огонь появился на складах с овощной продукцией сегодня в утренние часы в Муромском районе. Информация о возгорании поступила к службам спасения в 09:18. Для тушения подключили семь единиц техники и 23 человек из личного состава.

Открытый огонь на данный момент потушен, из 1500 квадратных метров здания половина горела. Причина возгорания не называется. Предполагают, что это могло быть короткое замыкание в холодильных установках.

Никто из людей не пострадал во время пожара.