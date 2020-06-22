Пожар случился на первой станции СССР в Антарктиде

«На антарктической станции „Мирный“ произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет. Среди потерь: метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка», — сказано в сообщении.

Пожар возник поздно вечером 21 июня. В этот вечер был ураганный ветер скоростью 20–25 метров в секунду. Он усугубил ситуацию — огонь перекинулся на каюткомпанию, ее удалось потушить. Люди покинули здание через противопожарный выход.

11 сотрудников, проживающих в сгоревшем здании, не пострадали. Их расселили по другим помещениям лаборатории. Всего на станции «Мирный» работают 23 человека.

«Угрозы для их жизни и здоровья нет. В настоящий момент связь со станцией установлена. Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений», — отмечается в сообщении.

«Мирный» — это первая станция СССР в Антарктиде. Она была открыта 13 февраля 1956 года. Станция находится на Восточном побережье материка. В Антарктиде насчитывается около 90 станций. У России в Антарктике находится пять постоянных научных станций и несколько сезонных.