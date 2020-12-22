Пожар случился на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре

Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре. Площадь возгорания пока не известна, но, по предварительным данным, она небольшая — около 100 квадратных метров.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

«На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало», — отметил он.

В пресс-службе ведомства отметили, что пожар начался в одном из цехов предприятия. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют. Собеседник уточнил, что, по предварительной информации, площадь возгорания небольшая. В мэрии Комсомольска-на-Амуре отметили, что никто из сотрудников завода не погиб во время пожара.

Возгорание на Комсомольском НПЗ «Роснефти» не нарушит производственных планов, угрозы для окружающей среды нет, заявило предприятие, пишет РИА «Новости».